'Ultimo Banco', al via talk show girato in scuole d'Abruzzo

Un talk show realizzato nelle scuole d'Abruzzo, una novità assoluta nei palinsesti della tv italiana: si tratta di 'Ultimo Banco' e darà voce a oltre 200 studenti a puntata, con la conduzione di Walter Nanni, ideatore del format, e la partecipazione di ospiti provenienti dal mondo accademico, della musica, del cinema, del giornalismo e delle imprese che con le loro storie rappresentano una fonte d'ispirazione per i più giovani.

'Ultimo Banco' andrà in onda a partire da sabato 5 aprile alle 21, su Rete 8 (canale 10 Ddt) e sul canale YouTube 'ultimobanco_tv', con un ciclo di cinque puntate della durata di 2 ore ciascuna, girate delle aule magne delle scuole secondarie di secondo grado.

Ad aprire il ciclo di episodi, l'Ipsias 'Di Marzio-Michetti' di Pescara, con diversi ospiti, tra cui il car designer Massimo Biancone, il produttore Antonio Di Leonardo, la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene, il cantautore Patrizio Santo, i comici Toni Bonji e Max Elia. Coautrice del programma è Alessandra Arcieri, il montaggio è affidato a Luca Cipressi, la fotografia e la regia sono di Maurizio d'Atri. A condurre il programma insieme a Nanni è Vittoria Luciani.

Il tema che legherà tutte le puntate è la sostenibilità, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico e la costruzione del programma è frutto di una collaborazione attiva tra gli studenti, la scuola e la produzione, ossia Media Dream Film in collaborazione con Rete 8. Prima delle riprese, infatti, circa 25 studenti per ciascuna scuola partecipano ad incontri di preparazione con la regia e gli autori.



