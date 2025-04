Sindrome del bambino scosso, incontri a Chieti e Vasto

La Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce anche quest'anno alle Giornate nazionali di prevenzione della sindrome del bambino scosso, promosse da Terre des Hommes in collaborazione con la Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica (Simeup). L'iniziativa prevede la presenza di medici, infermieri e specializzandi in numerose città italiane con punti informativi rivolti a genitori, nonni, insegnanti e a chiunque si prenda cura di neonati e lattanti.

L'obiettivo è sensibilizzare sui rischi dello scuotimento violento nei bambini molto piccoli, gesto che può causare gravi danni cerebrali permanenti.

Due gli appuntamenti previsti negli ospedali dell'azienda sanitaria: domenica 6 aprile 2025 a Chieti, nella piastra ambulatoriale della clinica pediatrica, dalle ore 9.00 alle 13.00; mercoledì 9 aprile 2025 a Vasto, nel nido dell'ospedale, dalle ore 10.00.

Durante gli incontri saranno effettuate dimostrazioni con manichini e bambolotti, distribuiti materiali informativi e offerte indicazioni pratiche su come gestire il pianto del neonato nei momenti di maggiore stress.

In Abruzzo l'iniziativa coinvolge anche le città di Pescara, L'Aquila, Avezzano e Teramo, con attività di sensibilizzazione promosse da personale sanitario e volontari della rete Simeup.

Nella Asl Lanciano Vasto Chieti l'organizzazione è curata, tra gli altri, dal professor Francesco Chiarelli, direttore della clinica pediatrica di Chieti, Patrizia Brindisino, responsabile della pediatria-nido di Vasto, e Nadia Rossi, dirigente medico della clinica pediatrica di Chieti e presidente del direttivo regionale Simeup. Per approfondimenti, è disponibile il sito ufficiale della campagna: nonscuoterlo.terredeshommes.it .





