Ospedale Sulmona, via all'abbattimento dell'ala vecchia

Al via la demolizione e ricostruzione dell'ala vecchia dell'ospedale di Sulmona. Le ruspe sono entrate in funzione dopo il trasferimento del servizio di anatomia patologia, l'unico che era rimasto all'interno del vecchio corpo ospedaliero. La ditta aveva sollecitato la Asl alla consegna del cantiere per evitare ulteriori ritardi nonché la perdita dei fondi. I lavori di abbattimento dell'ala vecchia dell'ospedale di Sulmona, per la realizzazione della casa di comunità e della centrale operativa territoriale, dovranno concludersi entro il 28 febbraio del 2026. Al posto dell'ala vecchia saranno realizzata la Casa della Comunità e la centrale operativa territoriale. Vanno avanti invece i lavori sull'ala Bolino, che dovranno concludersi entro il 2026 e riguardano i reparti di Pediatria, Ostetricia e ginecologia, blocco parto e operatorio. Un intervento da 6 milioni di euro finanziato con i fondi Pnrr. Prevista anche la realizzazione di una nuova palazzina sanitaria con 7 milioni, contributo concesso dall'Inail



