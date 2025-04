Frana nella notte a Chieti, chiusa al transito via Majella

Una frana si è verificata nella notte in viale Majella a Chieti, un'arteria centrale molto trafficata, percorsa anche dai mezzi pubblici. A dare l'allarme, poco prima dell'una e 30, è stato un residente la cui abitazione si trova a poche decine di metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con uomini e mezzi, un'operatore del Comune con una ruspa che ha rimosso la terra e gli alberi finiti sul sottostante marciapiede, nel timore che potessero esserci auto travolte, la Polizia locale e i Carabinieri.

La strada è stata transennata e chiusa al transito e questa mattina i Vigili del Fuoco, rimasti sul posto tutta la notte, con l'utilizzo di un drone hanno eseguito rilievi aerei sulla zona interessata dalla frana. Il traffico veicolare è stato deviato. A seguito delle frane registrate dal 28 al 31 marzo molti i disagi per la viabilità in provincia di Chieti, al momento sono sei le strade chiuse al transito.



