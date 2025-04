A Campobasso inaugurata l'elisuperficie dell'ospedale Cardarelli

Realizzata circa vent'anni fa, è stata inaugurata ed è entrata nella piena operatività l'elisuperficie dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Presente alla cerimonia, insieme ai vertici dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem), il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. "L'elisuperficie - ha detto - è un'infrastruttura necessaria e indispensabile per il Molise. Finalmente anche nella nostra regione ci sarà la possibilità, in caso di politrauma, di avvalerci di un mezzo di trasferimento veloce. In questa ottica - ha aggiunto il governatore - ci saranno nuovi accordi da sottoscrivere con le regioni limitrofe, anche a seconda delle diverse esigenze dei pazienti, che dovranno usufruire di questa infrastruttura. L'elisuperficie, comunque, non sarà utilizzata soltanto per le esigenze dei pazienti, ma anche per altri servizi, come in accordo con le istituzioni preposte".



