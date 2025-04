Univaq ospita assemblea generale alleanza Eulist

L'inaugurazione dell'anno accademico Univaq 2024-2025 è stata arricchita dalla presenza dei rettori e dei delegati delle altre nove università europee che, insieme a Univaq, fanno parte di Eulist (European Universities Linking Society and Technology).

Si tratta di un'alleanza promossa dalla Commissione Eu nell'ambito della Strategia europea per l'università, che collega circa 200 mila studenti e 20 mila membri del personale e che mira, con una forte attenzione alle discipline tecnologiche, umanistiche e delle scienze sociali, a riunire le università per migliorare l'insegnamento e la ricerca.

Da ieri, e fino a domani, è in programma al Centro congressi Zordan l'assemblea generale dell'alleanza, evento a cadenza annuale che ha portato a L'Aquila oltre cento tra professori, rettori e membri del personale tecnico e amministrativo degli atenei consorziati, che sono: Brno University of Technology, Repubblica Ceca (But); Institut Mines-Télécom, Francia (Imt); Jönköping University, Svezia (Ju); Lappeenranta-Lahti University of Technology Lut, Finlandia (Lut); Leibniz University Hannover, Germania (Luh); National Technical University of Athens, Grecia (Ntua); Rey Juan Carlos University, Spagna (Ujrc); Slovak University of Technology in Bratislava, Slovacchia (Stu); Vienna University of Technology, Austria (Tuw).

Un incontro che è stato anche l'occasione per celebrare il 25/o compleanno di due centri di eccellenza dell'Università dell'Aquila: il Cetemps (Center of Excellence in Telesensing of Environment and Model Prediction of Severe events), attualmente diretto dalla professoressa Rossella Ferretti; e il Dews (Design Methodologies for Embedded controllers, Wireless interconnect and System-on-chip), diretto dalla professoressa Elena De Santis. "Due centri che hanno dato un contributo molto importante al progresso scientifico dell'ateneo", ha sottolineato Alesse.

A pronunciare le relazioni per ripercorrere la storia e i risultati raggiunti dai due centri di eccellenza sono stati Renata Pelosini di Italia Meteo per il Cetemps e, per il Dews, la professoressa Maria Domenica Di Benedetto, già docente di Controlli automatici Univaq nonché ex direttrice del centro di eccellenza.



