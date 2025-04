Trasporti: sciopero 24 ore lavoratori "La Panoramica"

Sciopero di 24 ore, venerdì prossimo 4 aprile, del personale dell'azienda di trasporto pubblico "La Panoramica", società che gestisce il trasporto urbano a Chieti. Lo rendono noto Aurelio Di Eugenio (Filt Cgil), Andrea Mascitti (Fit Cisl) e Luciano Lizzi (Faisa Cisal). In concomitanza con lo sciopero, è prevista una manifestazione davanti alla sede aziendale a Chieti alle ore 9.30.

"La decisione di proclamare un secondo sciopero si è resa inevitabile a causa del mancato adeguamento dei turni di guida, resi insostenibili dall'aumento dei tempi di percorrenza - si legge in una nota delle organizzazioni sindacali - Nonostante i numerosi tentativi di mediazione da parte delle Segreterie Regionali e delle Rsa, l'azienda ha respinto ogni proposta avanzata, motivando la sua posizione con vincoli economici legati al Contratto di Servizio e alla mancanza di un atto tecnico da parte del Comune di Chieti, ente affidante del servizio".

I sindacati evidenziano come i tempi di percorrenza attuali non siano adeguati alla viabilità di Chieti e che il traffico cittadino, il numero crescente di fermate e le misure di sicurezza dei mezzi stanno rendendo il servizio sempre più inefficace, causando ritardi sistematici e disagi per pendolari e utenti. "Una situazione - denunciano i sindacati - che ha ripercussioni dirette anche sui lavoratori, costretti a turni massacranti e privi delle necessarie pause operative e in alcuni casi anche di tempi accessori necessari per le operazioni di avvio e verifica dei mezzi, con un impatto negativo sulla sicurezza e sulla qualità del lavoro. I lavoratori chiedono un intervento immediato per garantire un trasporto pubblico efficiente e condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori e annunciano che in mancanza di risposte concrete, la mobilitazione proseguirà".



