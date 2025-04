Provincia L'Aquila, frana Sp 10 Peligna, lavori per 220mila euro

Prendono il via i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 10 "Peligna", nel tratto tra Raiano e Vittorito interessato nei mesi scorsi da una frana, per un importo pari a 220 mila euro. L'intervento odierno segue lavori di somma urgenza, già conclusi nelle scorse settimane dalla Provincia dell'Aquila, propedeutici all'avvio di una più ampia ristrutturazione dell'arteria stradale.

"Continuiamo a lavorare con determinazione per valorizzare le infrastrutture del nostro territorio, dando risposte rapide e con l'obiettivo non solo di tutelare la sicurezza dei cittadini ma anche di prevenire futuri rischi legati al dissesto idrogeologico - ha dichiarato il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso - Con l'avvio di questo importante intervento potremo restituire la piena funzionalità della SP 10, garantendo la sicurezza di tutti gli utenti, nel giro di pochi mesi".

I lavori, che includono la pulizia, il disgaggio e la risagomatura della scarpata sovrastante la strada, saranno dunque fondamentali per prevenire ulteriori rischi di frane e ripristinare la viabilità. L'impresa GM Costruzioni Generali S.r.l. è stata incaricata dell'esecuzione dell'intervento, con la supervisione dei tecnici del settore Viabilità della Provincia dell'Aquila, diretto dall'ingegnere Nicolino D'Amico, e in particolare del progettista e direttore dei lavori, l'architetto Fabio Di Salvatore, e dell'ingegnere Alessandro De Luca, Responsabile unico del procedimento.



