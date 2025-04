Musica, cori e orchestra Pescara e Ascoli 4/4 al 'Massimo'

Il coro dell'Accademia di Pescara, quello del teatro "Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Coro e l'Orchestra sinfonica del Conservatorio di Pescara insieme sul palco venerdì 4 aprile alle ore 21 al Teatro Massimo di Pescara, nell'ambito della rassegna "Orchestre e Complessi" del cartellone della Società del Teatro e della Musica "Barbara".

In programma F. Mendelssohn-Bartholdy Die erste Walpurgisnacht, op. 60 con La prima notte di Valpurga; La Cantata per soli, coro e orchestra M. Musorgskij con Una notte sul Monte Calvo e C.

Saint-Saëns con Danse Macabre op. 40 . La prima notte di Valpurga, per soli e coro, terminata nel 1841, è uno dei capolavori di Felix Mendelssohn. Efficaci gli effetti imitativi e descrittivi, come la lesta e scattante invenzione strumentale sul sillabato dei guardiani pagani con Allegro leggero, n. 4. Il momento di massima intensità spirituale è la preghiera del sacerdote col coro con Andante maestoso, n. 3, la minore.

Interrotta dalle esclamazioni di spavento dei militi cristiani con Allegro non troppo, n. 8, do minore, riconferma la sua forza nel fulgido do maggiore finale.La notte di San Giovanni sul Monte Calvo, schizzo sinfonico più semplicemente noto come "Una notte sul Monte Calvo"si articolava in quattro momenti: Il convegno delle streghe, il corteo di Satana, Trionfo di Satana e Sabba delle streghe.

L'orchestra è piuttosto nutrita; la percussione include, con i timpani, piatti e grancassa, il tam-tam interviene nei momenti di esasperazione fonica e timbrica, ottenuta nel "crescendo" di una geniale sovrapposizione di strati sonori. Allo smalto timbrico si unisce la ricchezza armonica, che passa attraverso varie tonalità, prima di giungere al re maggiore del conclusivo "Poco meno mosso", avviato dai rintocchi lunghi di una campana, risuonanti in un alone fonico assicurato da flauti, clarinetti, fagotti e violoncelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA