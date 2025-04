Giornata mondiale dell'autismo, due appuntamenti a Pescara

Due eventi, con il coinvolgimento delle scuole e di tante associazioni del terzo settore, in occasione della "Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo", che si celebra domani, mercoledì 2 aprile: la gara sportiva "In pista per l'autismo" e la proiezione di un cortometraggio, con dibattito, testimonianze e la realizzazione di un'opera artistica. Sono gli appuntamenti promossi dal Comune di Pescara. A organizzarli gli assessori allo Sport e alla Disabilità, Patrizia Martelli e Massimiliano Pignoli.

In particolare, la mattina lo stadio Adriatico "G.

Cornacchia" ospiterà (dalle 9:30) "In pista per l'Autismo", promosso in collaborazione con l'associazione Sos Autismo e l'Asd Vini Fantini. "Nella struttura sportiva - spiega Martelli - 400 studenti di 13 scuole, tra comprensivi e istituti superiori, si ritroveranno per partecipare alle gare di atletica e di corsa. Saranno costituite delle piccole squadre e i diretti protagonisti saranno i ragazzi nello spettro, accompagnati dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dai docenti di sostegno. I ragazzi saranno coinvolti anche nelle attività di accoglienza e parteciperanno ad alcuni passaggi organizzativi dell'evento, vivendo un'esperienza diretta di inclusione lavorativa, certificata anche con il riconoscimento dei crediti formativi scolastici. Una prima edizione a cui teniamo molto perché mette al centro proprio i ragazzi nello spettro, rendendoli protagonisti attraverso lo sport".

Il secondo appuntamento è quello pomeridiano (alle ore 16.30), nella sala del Consiglio Comunale, con la partecipazione degli enti del terzo settore, coinvolti dall'assessorato: Fondazione Papa Paolo Sesto, Fondazione Oltre Le Parole, Vittoria Odv La Città Dei Ragazzi, Endas Abruzzo, Angsa Abruzzo, La Casa Volante Blu Aps, Fondazione Anffas Pescara e Diversuguali Odv nonché la Fondazione Summa e il Teatro Cavour.

Parteciperanno le famiglie e i cittadini interessati. "L'evento - spiega Pignoli - prevede la proiezione del cortometraggio, a cura del Teatro Cavour, 'La polvere del tempo', scritto e diretto da Giuseppe Pomponio (con aiuto regia di Lina Bartolozzi) i cui protagonisti sono i ragazzi con autismo che fanno rivivere al pubblico i luoghi della memoria storica di Pescara. Oltre alle testimonianze dal vivo, il programma prevede la realizzazione di un'opera ispirata al Genius Loci di Franco Summa. L'opera sarà introdotta da Giovanni Tavano, vicepresidente della Fondazione Summa, e tutti i partecipanti contribuiranno a realizzarla indossando un guanto: ognuno poggerà su una tela bianca l'impronta intinta in vernici (i 12 colori dell'arcobaleno dell'artista). La tela - conclude l'assessore - è l'ultima acquistata dal Maestro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA