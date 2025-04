Giornata mondiale autismo, associazioni illustrano criticità

"Il 2 aprile 2025 deve diventare la giornata della concretezza. Ci attendiamo una Regione Abruzzo pragmatica nell'affrontare le criticità, che valuti le migliori soluzioni per dare immediate risposte". Le associazioni Autismo Abruzzo Onlus e Angsa Abruzzo, per la prima volta in rete, illustrano le criticità registrate sul territorio e, in vista della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, che si celebra domani, lanciano un appello alla Regione per la creazione di un tavolo permanente sui temi dell'autismo.

Il punto della situazione è stato fatto nel corso di una conferenza stampa allo Spazio Colonna di Pescara. Presenti il presidente di Angsa Abruzzo, Alessandra Portinari, e quello di Autismo Abruzzo Onlus, Dario Verzulli, espressione delle due associazioni maggiormente rappresentative per l'autismo sul territorio regionale.

Nel corso dell'incontro i rappresentanti hanno riepilogato le criticità riscontrate in Abruzzo, che riguardano in particolare la rete emergenza e urgenza, la salute orale per pazienti non collaboranti, l'abbattimento delle liste d'attesa per l'autismo, l'integrazione socio sanitaria, la residenzialità diffusa sanitaria e socio sanitaria (ambito per cui la mobilità passiva è stimata in 10 milioni di euro) e l'accesso alle cure ospedaliere e alla prevenzione.

Da qui una serie di proposte: un tavolo regionale "permanente e concreto che parta dal fabbisogno reale e proietti le necessità a cinque-dieci anni", il passaggio a una "nuova programmazione triennale", il "riequilibrio delle strutture sul territorio" nel triennio 2025-2027 prevedendo più centri diurni e più centri residenziali, una "massiccia attività di prevenzione sul territorio e la replicazione del Percorso Tobia Dama attivo nel Lazio da circa un anno", l'attivazione di protocolli di accesso semplificato ai servizi ospedalieri, una rete residenziale sperimentale socio sanitaria per l'autismo.

"In questo momento è veramente importante fare rete, unirci per andare dritti verso lo stesso obiettivo - ha detto Portinari - Il 2 aprile non vuole essere solo la giornata dei palloncini e delle luci blu. Vogliamo dare un segnale concreto alle famiglie perché ci sono troppe problematiche. La Regione tanto ha fatto in questi anni, ma oggi siamo arrivati a un punto in cui c'è sofferenza. L'assessore Verì ha mostrato grande sensibilità, ma ora dobbiamo proseguire il percorso insieme. Facciamo un appello alla Giunta regionale: sediamoci attorno a un tavolo e parliamo di autismo. D'altronde, se dobbiamo arrivare in tribunale per far curare i nostri ragazzi vuol dire che la Regione non ha lungimiranza sull'autismo. Noi siamo disposti al dialogo, a ragionare e a fare in modo che l'autismo non ci sia solo il 2 aprile, ma 365 giorni all'anno".

"Abbiamo segnalato in ogni modo le criticità alla Regione Abruzzo - ha sottolineato Verzulli - anche con l'invio di un'ultima nota a settembre 2024. E' necessario completare il percorso assistenziale e occuparsi finalmente degli adulti. Ci impegneremo con tutte le nostre forze per far sì che questa data rappresenti un cambio di passo e assuma un significato differente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA