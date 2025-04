Giornalisti: Ordine d'Abruzzo, Marina Marinucci presidente

Marina Marinucci è la prima presidente donna dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo. E' stata eletta oggi nel corso della prima seduta del neo eletto Consiglio regionale che si è tenuta nella sede aquilana.

Contestualmente sono stati eletti Daniele Imperiale come vice presidente, Germana D'Orazio come segretario e Stefano Dascoli come tesoriere. Giovanni Ruscitti è stato eletto presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il nuovo consiglio, appena insediato, è composto da Marina Marinucci, Germana D'Orazio, Antimo Amore, Andrea Mori, Stefano Dascoli, Paolo Renzetti, Daniele Imperiale, Giuseppe Galasso e Andrea Lombardinilo. Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da Giovanni Ruscitti, Evelina Frisa e Fabrizia Cardinale. Alla seduta hanno partecipato anche i consiglieri nazionali neo eletti Stefano Pallotta e Oscar Buonamano.

"Ci attendono sfide importanti - ha dichiarato Marinucci nel suo breve intervento introduttivo - Sulla scia della continuità, ma anche con spirito di rinnovamento, porteremo avanti l'attività dell'Ordine nell'ottica anche di un'apertura la più ampia possibile a tutti gli iscritti, in particolare alle nuove generazioni".



