Asl L'Aquila: studenti creano logo per centri salute mentale

Un logo contro i pregiudizi della malattia mentale, realizzato dagli studenti del Liceo artistico 'Muzi' dell'Aquila, sarà il nuovo simbolo dei servizi territoriali dei centri di salute mentale della Asl provinciale.

Il nuovo soggetto figurativo, dal titolo 'La salute al centro', è frutto dell'inventiva di due studenti dell'istituto, Andrea Valentini e Manuel Aloisi, che all'Aquila, al centro di salute mentale in via San Marciano, sono stati premiati con una targa ricordo in occasione della presentazione del nuovo logo. Nel progetto di ideazione e realizzazione, gli autori del disegno- simbolo sono stati seguiti e affiancati dalle insegnanti Serena Marcantonio e Patrizia Angelone.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti, tra gli altri, il direttore del servizio Psichiatria adulti della Asl 1 Abruzzo, Paolo Stratta, il dirigente medico Stefano De Cataldo, ideatore e coordinatore del progetto, oltre a premiati, docenti e operatori che lavorano nel servizio per la cura della malattia mentale. L'organizzazione della giornata è stata curata dalla dottoressa Rita Pappalepore.

Il nuovo simbolo", dichiara Stratta, "vuole essere un invito a superare l'ingiustificato stigma che accompagna la malattia mentale e l'auspicio ad assumere un atteggiamento inclusivo verso i pazienti. L'intento è inoltre rendere più visibile e accessibile il servizio all'utenza".

"Il servizio Psichiatria adulti, presente su tutto il territorio provinciale, comprende 4 centri di salute mentale e 3 strutture residenziali. Grazie alle professionalità degli operatori e al costante sostegno della direzione aziendale, guidata dal manager Ferdinando Romano, prende in carico i pazienti con un'assistenza che comprende, oltre alle cure, specifiche terapie riabilitative nei centri diurni" si legge in una nota.



