Alesse, libertà accademica in pericolo in Usa e altrove

Nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico Univaq 2024-2025, il rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse ha ricordato che la Federazione europea delle Accademie delle scienze, di cui l'Italia è membro tramite i Lincei, ha espresso "gravi preoccupazioni sulle crescenti minacce alla libertà accademica, negli Stati Uniti e altrove". Essendo consapevoli che "la libertà accademica è la spina dorsale del progresso scientifico ed è fondamentale per una società libera, è evidente che è a rischio l'integrità e l'autonomia della ricerca e la fiducia nella scienza, non solo all'interno degli Usa, ma in tutto il mondo".

"Infatti - ha aggiunto Alesse - essendo storicamente gli Stati Uniti leader indiscussi nelle politiche mondiali della ricerca scientifica, nasce la preoccupazione che questo loro posizionamento possa propagarsi ad altri stati, condizionando negativamente il resto del mondo ed in particolare l'Europa, che ha connessioni scientifiche estremamente forti e difficilmente risolvibili con gli Stati Uniti. Se ciò avvenisse sarebbe una immane tragedia, che porrebbe fine a quel patrimonio di cultura e di saperi che hanno caratterizzato secoli di storia europea e mondiale". "Altro tema centrale per l'università del futuro è l'internazionalizzazione - ha detto ancora - un'ulteriore sfida che si impone agli atenei chiamati a fare fronte a una rapida innovazione delle proprie competenze per essere parte autorevole di una società sempre più globalizzata dal punto di vista economico, sociale, politico, culturale, scientifico e tecnologico". Inoltre, il rettore è intervenuto sull'offerta formativa: "Ci troviamo a combattere una battaglia impari e tutta interna al sistema dell'alta formazione, dove il nostro competitor è rappresentato dalle università telematiche. Sono contrario, come molti colleghi, a questa modalità di formazione - ha sottolineato - non solo perché ci danneggia sottraendoci studenti e risorse, ma anche perché si contrappone alla didattica in presenza che sola fornisce, oltre all'apprendimento verticale, anche quello tra pari, garantendo una crescita armonica, interattiva ed inclusiva dei nostri giovani".



