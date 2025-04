118 Molise, in servizio solo 30 medici su 96 previsti

La situazione emergenziale della sanità pubblica molisana, alle prese da anni con la carenza di medici, non conosce soluzioni. Ad aggravare una condizione già critica, l'ulteriore riduzione dei camici bianchi in servizio al 118. Per far fronte alle attività nelle 16 postazioni regionali ne servirebbero 96, numero che negli ultimi giorni è drammaticamente calato a 30, dotazione decisamente insufficiente che rischia di compromettere i Livelli essenziali di assistenza (Lea) nel settore dell'emergenza-urgenza.

Per cercare di arginare questa situazione, la Struttura commissariale (il Molise è in Piano di rientro dal 2007) per l'ennesima volta ha emesso un provvedimento con il quale viene prorogato al prossimo 30 giugno l'Accordo regionale per la rimodulazione delle attività aggiuntive dei Medici di medicina generale (Mmg) convenzionati nel settore dell'emergenza sanitaria territoriale, scaduto il 31 marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA