Vigili del Fuoco, Verna nuovo comandante Chieti

È stata affidata a Luca Verna, primo dirigente, e comandante dei Vigili del fuoco di Pescara, la guida del Comando dei Vigili del fuoco di Chieti è stata affidata con l'incarico di reggente. Verna, che questa mattina, con il passaggio delle consegne, ha preso il posto di Antonio Panaro, è ingegnere civile ed è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1994. Ha prestato servizio come funzionario nel Comando di Ancona e come vice Comandante nei Comandi di Teramo e Pescara, svolgendo anche le funzioni di Direttore del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Pescara.

Nel 2019, dopo la nomina a primo dirigente, ha assunto le funzioni di Comandante dei Vigili del fuoco di Ascoli Piceno e, successivamente, di Pescara.

Verna, nell'ambito dei numerosi incarichi di direzione tecnica nelle emergenze di rilevanza nazionale, in particolare per i terremoti nel 1997 sull'Appennino Umbro-Marchigiano e del 2009 a L'Aquila, ha ricevuto dal ministro dell'Interno il Diploma di benemerenza con medaglia e dal Sindaco di Montesilvano il X premio Nassiriya. Inoltre, come analista di rischio, ha partecipato alla redazione dei piani di emergenza esterna e alle verifiche ispettive in numerose aziende a rischio di incidente rilevante delle regioni Marche e Abruzzo.



