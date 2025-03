Prefettura di Teramo, nel team arriva Malavasi

Il viceprefetto aggiunto Federico Malavasi ha assunto oggi l'incarico di dirigente dell'Area IV "Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione" della Prefettura di Teramo. Malavasi arriva dal Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, dove ha ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto del Prefetto, con funzioni legate al settore della Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, nonché l'incarico di dirigente dell'Area IV "Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione".

Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove ha svolto anche l'attività di tutorato, ha conseguito l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, valevole per il livello "diploma di laurea/C1", rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

"Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al dott. Malavasi che saprà certamente mettere al servizio della Prefettura di Teramo e dei cittadini le sue indubbie qualità professionali ed umane", afferma il Prefetto, Fabrizio Stelo.



