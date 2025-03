Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo a Vinitaly 2025, tante novità

Oltre 50 cantine nello spazio consortile e più di 100 aziende presenti in tutto in fiera.

Questi i numeri dell'Abruzzo al Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile. Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo parteciperà alla 57esima edizione con un ampio spazio espositivo nel cuore del Padiglione 12, dove si racconterà attraverso l'identità rinnovata del Modello Abruzzo, il progetto che ha ridisegnato la geografia vitivinicola regionale valorizzando le quattro sottozone provinciali e introducendo la menzione Superiore, destinata alle produzioni di più alta qualità.

"Anche quest'anno il nostro settore vitivinicolo, motore dell'agroalimentare abruzzese con un valore che sfiora i 300 milioni di euro, si presenta al Vinitaly con un'offerta ricca di novità, pronta a intercettare buyer e operatori da tutto il mondo - dichiara Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura - Le esportazioni in crescita dei distretti abruzzesi rappresentano un chiaro indicatore della loro competitività e della qualità della produzione locale. Il vitivinicolo abruzzese non è solo un'eccellenza produttiva, ma è diventato un vero e proprio modello di sviluppo, il 'modello Abruzzo', fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale, capace di tutelare il territorio e valorizzare il patrimonio agroalimentare regionale".

Tra i momenti più attesi della manifestazione, la masterclass dedicata al Cerasuolo d'Abruzzo, in programma martedì 8 aprile alle 12, guidata dal wine educator Filippo Bartolotta, assieme al presidente del Consorzio Alessandro Nicodemi e a una selezione di produttori. In degustazioni anche annate degli anni 70 e alcuni Cerasuolo d'Abruzzo Superiore delle diverse sottozone. "Il Cerasuolo sta vivendo una crescita straordinaria, con un incremento delle vendite che lo rende uno dei rosati più dinamici del panorama italiano. La sua freschezza, il profilo aromatico accattivante e la straordinaria versatilità lo rendono perfetto per le nuove abitudini alimentari, accompagnando con naturalezza piatti leggeri, pesce, verdure e perfino cucina fusion. Il Consorzio sta lavorando per rafforzarne ulteriormente l'identità, introducendo nel disciplinare un parametro oggettivo per definire con precisione il suo colore caratteristico, che rappresenta un elemento distintivo e riconoscibile. Un progetto ambizioso che speriamo possa attuarsi nel più breve tempo possibile", spiega Nicodemi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA