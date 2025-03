Smottamento strada a Chieti, si valuta sgombero palazzina

Uno smottamento si è verificato nella strada vecchia Santa Maria Calvona a Chieti, dove il terreno ha ceduto provocando il collassamento di un tratto della rete di raccolta delle acque piovane. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Chieti, un camion e una ruspa della ditta Cogema che, in urgenza, si è messa subito all'opera per mettere in sicurezza il fronte della frana, la Polizia locale, il sindaco Diego Ferrara, con l'Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli, il Capo di Gabinetto Patrizia Di Monte, l'architetto dell'Ufficio Tecnico Tania Di Tecco e gli operai del Comune. La situazione è seguita anche dalla Protezione civile regionale. Si attende la relazione ufficiale dei Vigili del fuoco necessaria per valutare l'eventualità di emettere un'ordinanza sindacale di sgombero cautelativo della palazzina Michetti vicina alla frana, soprattutto in vista delle ore notturne.

Sul posto anche il personale dell'Aca per verificare la situazione e la fattibilità di opere urgenti di contrasto. "Si sta lavorando alacremente per mettere in sicurezza la frana, aspettiamo il verbale dei vigili del fuoco per decidere se è opportuno sistemare per la notte le due famiglie residenti nella palazzina ubicata proprio a ridosso dello smottamento, in tutto sei persone - riferisce il sindaco Diego Ferrara - Siamo pronti a farlo con gli uffici che hanno risposto subito a questa emergenza e nel frattempo che la ditta completi l'opera di messa in sicurezza e sostituzione del tubo che ha collassato con lo smottamento. Voglio sottolineare il fatto che si sta procedendo in maniera tempestiva e determinata, ringrazio per questo chi sta operando e si è reso subito disponibile a fare la propria parte. Una risposta efficace a un problema urgente che è necessario affrontare con gli strumenti più adegiati alla situazione come abbiamo di recente chiesto anche per il quartiere di Santa Maria".



