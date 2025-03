Rugby: Venditti, la nostra è una scommessa con il tempo

Il ritorno del grande rugby all'Aquila, in occasione della partita odierna tra Italia e Galles Under 18, si propone come un momento di festa per l'intero movimento.

Ne è convinto Giovanbattista Venditti ex tre quarti ala della nazionale e attuale team manager degli Azzurri. "Il rugby è inclusione, formazione e crescita - spiega - mi auguro che il pubblico dell'Aquila risponda come sa fare".

"Di fatto - aggiunge - la spinta di una partita come quella odierna è fondamentale. Dare una mano al movimento significa investire sul futuro e la maglia azzurra è un obiettivo che ogni giovane rugbista sogna. Queste iniziative creano una cornice spettacolare, con un pubblico sempre caldo ed esigente".

Venditti sottolinea come puntare sui giovani sia la chiave per costruire il futuro della nazionale: "Se non investi sui giovani, non costruisci il futuro - valuta - Risultato e prestazione sono da prendere in considerazione, ma servono anche a preparare i talenti che vedremo nei prossimi anni in competizioni di livello".

Il recente Sei Nazioni ha messo in luce qualche difficoltà di troppo. "Lo scorso anno abbiamo raggiunto dei risultati più incoraggianti - sottolinea Venditti - non possiamo essere contenti di come sia andata stavolta e cerchiamo di spronare i ragazzi allenamento dopo allenamento. Quest'anno abbiamo faticato nel secondo tempo, specie con la Francia e con l'Inghilterra. L'annata 2026 sarà fondamentale, perché precede il 2027, anno del Mondiale in Australia".

Una scommessa contro il tempo, dunque. "La Federazione - conclude - sta lavorando affinché i ragazzi arrivino al massimo del loro potenziale. In questo, il fattore età aiuta: possiamo contare su un gruppo solido che arriverà all'appuntamento a 27-28 anni con la giusta esperienza alle spalle".



