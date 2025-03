Parco Sirente Velino, progetti di sviluppo a confronto

Un confronto a tutto campo sul Turismo sostenibile nel Parco Sirente Velino ha avuto luogo all'Aquila nella sede dell'Auditorium Ance.

Davanti a professionisti del settore il presidente del Parco Sirente Velino, Francesco D'Amore, ha illustrato i complessi progetti messi in campo solo nell'ultimo anno di governance, tra cui la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture, la programmazione territoriale e lo stato dell'arte dei progetti precedenti. "Abbiamo un Parco antropizzato - ha sottolineato il presidente - con 22 comuni e 35mila persone, che solo 15 anni fa erano 50mila. È quindi fondamentale agire anche in prospettiva di lotta allo spopolamento. L'Ente parco lavora su binari paralleli con i sindaci, concentrandosi sia sul mantenimento dei servizi essenziali che sulla creazione di nuove economie sostenibili, per il benessere delle comunità".

All'incontro, il vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, che ha sottolineato: "Questo governo regionale punta sull'ambiente, ma come elemento di opportunità e di sviluppo, di crescita sostenibile, ovviamente, convinto che il lavoro della conservazione sia stato ben fatto negli anni".

Patrick Kofler, fondatore di Helios che sta lavorando al Piano di Mobilità Sostenibile e al Sirente Velino Bike, ha introdotto il tema della mobilità dolce come elemento imprescindibile del turismo sostenibile. Dal canto suo, il professor Guido Capanna Piscè, responsabile dell'attuazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile per il Parco, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del processo di certificazione. Per il Comune dell'Aquila, l'assessore Fabrizio Taranta che ha ricordato la "crescente attenzione dei turisti verso gli aspetti naturalistici, con l'impegno delle amministrazioni nel migliorare servizi e promozione del territorio". Tra gli interventi anche Riccardo Cicerone, Manuel De Libero, Eleonora Falci.

"Da tre anni l'ente presenta i risultati del lavoro svolto per uno 'sviluppo educato' del territorio, con l'obiettivo di avere turisti consapevoli di trovarsi in un'area unica", ha sottolineato Igino Chiuchiarelli, direttore del Parco Sirente Velino.



