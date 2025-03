Musica, 30/3 a L'Aquila Sonia Bergamasco e Emanuele Arciuli

Il pianista Emanuele Arciuli e l'attrice Sonia Bergamasco si esibiranno in concerto domenica 30 marzo, all'Auditorium del Parco dell'Aquila alle ore 18, nell'ambito della 79ma stagione della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli", Il concerto offre un originale percorso musicale e teatrale. La prima parte del programma è dedicata a opere pianistiche interpretate da Emanuele Arciuli. Il concerto prende avvio da Sei Pezzi Lirici, scelti fra i 66 che compongono la raccolta del compositore norvegese Edvard Grieg, ciascuno dei quali descrive un momento personale dell'autore. A seguire vengono eseguiti Sei dei 15 Preludi composti nel 1964 da Nino Rota, autore noto al grande pubblico per le celebri colonne sonore, dove sono descritti sentimenti e caratteri diversi, sperimentando nuovi stili e linguaggi. Infine si ascoltano i "Trois Pièces" del francese Francis Poulenc, tre quadri evocativi presentati nel 1853 nella versione definitiva. La seconda parte del programma è dedicata all'esecuzione del melologo "Enoch Arden" di Richard Strauss con l'interpretazione del testo affidata alla attrice Sonia Bergamasco. Emanuele Arciuli, artista di fama internazionale, si è esibito con prestigiose orchestre e istituzioni musicali. Nel 2011 è stato vincitore del Premio Abbiati e ha ricevuto una nomination ai Grammy per il progetto Round Midnight. Attualmente è docente presso il Conservatorio di Bari e l'Accademia di Pinerolo e tiene workshop in numerose università americane. Da 2023 è Accademico di Santa Cecilia.

Sonia Bergamasco, attrice, regista, musicista e poetessa, si diploma in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. Serie televisive, teatro e cinema: ha lavorato con grandi attori e registi a partire da Carmelo Bene, Giorgio Strehler, Liliana Cavani, Bernardo e Giuseppe Bertolucci, Marco Tullio Giordana, Riccardo Milani, Roberta Torre e tanti altri, fino a Alessandro Tonda per l'ultimo film "Il Nibbio" nelle sale in questi giorni.





