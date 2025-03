Il maltempo dà una tregua, ma a Pescara ancora alberi caduti

Nonostante la pioggia intensa stia dando una tregua, ancora disagi e alberi caduti, a Pescara, a causa del maltempo che da oltre 48 ore si sta abbattendo sull'Abruzzo. Intanto vanno avanti i controlli del Gruppo di protezione civile comunale per monitorare il fiume, che ieri è uscito dagli argini, e per valutare la situazione in città.

"Abbiamo effettuato 40 interventi, in varie zone della città, con un numero più alto di chiamate arrivate al Coc da Porta Nuova - dice l'assessore alla Protezione civile, Massimiliano Pignoli - Al momento non si registrano situazioni di pericolo per ciò che riguarda il fiume, e il livello del corso d'acqua risulta rientrato nella normalità. Le squadre del Comune sono già in azione con sei operai per realizzare l'asfalto a freddo e chiudere le buche più grandi e profonde: una soluzione che, seppur temporanea, consente di rendere più sicure le nostre strade. Corre l'obbligo 'di invitare tutti alla massima prudenza' perché l'allerta meteo è prevista fino a martedì".

"Il bilancio degli alberi caduti in città a seguito della pioggia degli ultimi giorni - dice l'assessore alla Manutenzione del Verde pubblico, Cristian Orta - diventa sempre più pesante.

Nelle ultime ore si sono verificati altri due crolli, entrambi nelle strade che abbiamo già chiuso al transito nei giorni scorsi. Uno è avvenuto in via della Pineta e l'altro in via D'Avalos, nelle aree dichiarate inaccessibili proprio perché c'era il pericolo che si verificassero altri crolli improvvisi".

"Come era stato già previsto dai tecnici, a seguito della valutazione di tutti gli alberi esistenti - aggiunge - sono stati abbattuti sei pini, perché erano ritenuti a rischio: un intervento, questo, che le condizioni generate dal maltempo hanno solo accelerato, ma che comunque era inevitabile per la condizione di quegli alberi. Lunedì passeremo alla zona sud, cioè alla Pineta dannunziana dove va esaminata la situazione di due pini che si affacciano sulla strada, e di altri tre alberi situati nell'area privata vicina alla Pineta, per valutare come eseguire la messa in sicurezza. La Pineta resta chiusa perché, nel momento in cui smetterà di piovere, andrà effettuato un monitoraggio del polmone verde, per rilevare eventuali criticità".



