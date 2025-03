'Abruzzo in salute' camper prevenzione a Isola del GranSasso

Continua il progetto di prevenzione sui territori della provincia organizzato dalla Asl di Teramo.

Il camper del progetto "Abruzzo in salute" si trova ad Isola del Gran Sasso (Teramo) dove il 31 marzo e il primo aprile sosterà nell'area parcheggio di Borgo San Leonardo. La casa mobile della salute, progetto finanziato dalla Regione Abruzzo, effettua le visite e gli esami dalle ore 9 fino alle ore 17 per gli abitanti di Isola, Tossicia, Colledara, Castelli e Castel Castagna. Le visite potranno essere eseguite gratuitamente e senza impegnativa, per una serie di prestazioni sanitarie volte in particolare alla prevenzione dei tumori: ci si potrà sottoporre con apparecchiature all'avanguardia a screening mammografico con la mammografia, del colon retto con la consegna del kit di prelievo, della cervice uterina attraverso il Pap/Hpv Test, Ecg per il controllo della salute dell'apparato cardiaco e controllo dei nei sospetti e spirometria. Per info contattare il numero: 0859217967 mail casadellasalutemobileabruzzo@publipeas.com .





