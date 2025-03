Maltempo: a Pescara chiude il Coc, domani allerta gialla

Il maltempo dà una tregua all'Abruzzo. A Pescara, dove il fiume oggi è uscito dagli argini in alcuni punti, è stato chiuso il Coc con apposita ordinanza comunale e le golene Nord e Sud sono state riaperte al traffico.

Nonostante la situazione sia migliorata, il fiume - rileva il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile - è ancora oltre la soglia di allarme, così come l'Alento e l'Orta, mentre hanno superato la soglia di allarme il Saline, il Piomba e l'Osento. Per domani è prevista "criticità ordinaria - allerta gialla" per rischio idrogeologico per temporali in tutte le zone di allerta della regione, mentre nel bacino del Pescara la criticità ordinaria riguarda il rischio idraulico diffuso.





