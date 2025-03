Calcio: Pescara-Arezzo rinviata per maltempo

Pescara-Arezzo in calendario domani, sabato 29, alle 15 allo stadio Adriatico è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio. Motivi di ordine pubblico hanno reso necessario lo spostamento probabilmente a mercoledì 9 aprile o al 17 aprile. La pioggia scesa copiosa nelle ultime ore in città ha infatti provocato allagamenti e problemi di viabilità soprattutto intorno allo Stadio Adriatico Cornacchia, e in particolare nella zona sud della città, dove ci sono aree interdette al traffico e alla sosta a causa del rischio di caduta alberi. Ora si attende la comunicazione della data di recupero del match.



