'Agricoltura è': Meloni gusta arrosticini, "evviva L'Abruzzo"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sorridente e con un arrosticino in mano, nell'affollatissimo stand della Regione Abruzzo, che pronuncia, prima di andare via, un entusiastico "evviva l'Abruzzo". È l'immagine simbolo che fotografa in maniera eloquente il successo registrato dalla spedizione abruzzese ad "Agricoltura È", manifestazione dedicata al mondo agricolo italiano organizzata dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e ospitata a Roma nell'area di piazza della Repubblica e dei Giardini di Dogali.

Per tre giorni lo spazio abruzzese è stato letteralmente preso d'assalto dai visitatori, ma anche da molti big della politica e delle istituzioni. A riscuotere uno straordinario successo gli arrosticini di pecora, e poi lo zafferano, i dolci, la ventricina, i formaggi, l'olio d'oliva, i tartufi, i vini selezionati dal Consorzio Tutela vini d'Abruzzo, a cominciare dal Montepulciano d'Abruzzo e dal Cerasuolo. Oltre a Meloni, tra l'altro deputato nel collegio L'Aquila-Teramo, anche il commissario europeo all'Agricoltura, Cristophe Hansen, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vice premier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della Camera, Luciano Fontana, i ministri dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del Turismo, Daniela Santanchè, della Difesa, Guido Crosetto, per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i sottosegretari all'Agricoltura, Giacomo La Pietra, all'Economia, Lucia Albano, all'Interno, Giacomo Prisco, e ancora deputati e senatori di varie regioni italiane. Per l'Abruzzo, a fare gli "onori di casa", il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il suo vice con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, il senatore Guido Liris e il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Ed ancora il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D'Amario, il direttore generale dell'Arap, Antonio Morgante, con il suo staff.



