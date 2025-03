Marelli, Magnacca, continuità operativa per forniture Stellantis

"Le forniture di Marelli a Stellantis hanno garantito la continuità operativa di Marelli, permettendo all'azienda di superare le difficoltà legate alla catena dei fornitori". Lo ha affermato l'assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, che ha incontrato nel pomeriggio, a Sulmona, una delegazione delle organizzazioni sindacali della fabbrica peligna. "A livello nazionale, è stato convocato un tavolo sulle forniture e sugli appalti, in seguito alla decisione di Stellantis di mettere in sicurezza la propria rete di fornitori. Si tratta, probabilmente, del primo tavolo nazionale di questo tipo".

Magnacca torna poi sulla vertenza dei lavoratori delle pulizie. "Per quanto riguarda lo stabilimento Albasan, abbiamo preso atto delle segnalazioni ricevute dai sindacati in merito a una serie di violazioni e abbiamo assunto l'impegno di approfondire e intervenire dove necessario" conclude. Domani intanto si terrà un nuovo sciopero di otto ore per la vertenza dei metalmeccanici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA