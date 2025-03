Maltempo, il fiume Pescara supera il livello di allarme

Il fiume Pescara supera la soglia di allarme. Lo rende noto il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile dopo "la lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura". Di conseguenza il Comune ha attivato il Centro operativo comunale (Coc), con apposita ordinanza. Sono state chiuse al transito le golene Nord e Sud, che rimaranno non percorribili per le auto fino al rientro dell'emergenza.

In Abruzzo ha superato il livello di allarme anche il fiume Alento, mentre il Saline, l'Orte e l'Osento hanno superato il livello di preallarme. Il Centro funzionale, nelle aree in cui i fiumi hanno superato il livello di allarme, raccomanda di mettere in atto le azioni previste nel Piano comunale di emergenza, in particolare di "attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti, mettere in atto tutte le attività necessarie alla mitigazione del rischio (ad es. controllo dei sottopassi soggetti ad allagamento, verifica della pulizia delle caditoie), prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento".



