Maltempo: domani scuole chiuse a Chieti

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, sentito il prefetto, Gaetano Cupello, sta predisponendo un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani a causa del maltempo che ha provocato allagamenti e problemi sulle strade, in particolare nella zona dello Scalo dove sono stati chiusi sottopassaggi e alcune vie.

A Bucchianico (Chieti) il sindaco, Renzo Di Lizio, ha disposto la chiusura delle scuole domani 28 e sabato 29 marzo; raccomanda prudenza e di uscire solo in caso di necessità.

A San Giovanni Teatino (Chieti) il sindaco, Giorgio Di Clemente, ha comunicato l'apertura del Coc, il centro operativo comunale, e raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari, di evitare l'utilizzo dei sottopassaggi veicolari e pedonali e di prestare attenzione in prossimità di corsi d'acqua e zone soggette ad allagamenti.



