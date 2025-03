Maltempo: aperta diga Alanno,previsto innalzamento fiume Pescara

Dopo circa 24 ore ininterrotte di pioggia preoccupa la situazione del fiume Pescara, per cui il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile nel tardo pomeriggio aveva dichiarato lo stato di allarme. Ora, a seguito dell'apertura della diga di Alanno (Pescara), si prevede un ulteriore innalzamento del livello. Proprio per questo, la Polizia locale di Pescara sta provvedendo a chiudere le golene Nord e Sud per interdire l'accesso ai mezzi e la sosta. Le aree a rischio sono presidiate dai volontari della Protezione civile.

Sempre in provincia di Pescara questa sera è stato lanciato il segnale di preallerta per la diga di Penne il cui invaso ha raggiunto il limite.



