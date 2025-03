Maltempo: a Chieti Scalo chiusi i sottopassi, preoccupa l'Alento

Il maltempo, con pioggia battente da questa mattina, sta creando disagi a Chieti in zona Scalo dove Polizia locale e Protezione civile comunali sono operative e sono stati chiusi tutti i sottopassi.

Via Trieste, inondata dal fango, è stata chiusa. Preoccupa il fiume Alento, a rischio esondazione. E' stata quindi chiusa la strada per Villamagna. Delicata la situazione al canile gestito da un'associazione, vista la vicinanza dell'Alento. Il sindaco, Diego Ferrara, e l'assessore a Igiene e sanità, Fabio Stella, stanno predisponendo delle soluzioni, di concerto con l'associazione, per il trasferimento dei cani ospitati nella struttura.

Nessun problema o disagio, attualmente, nella zona alta della città.



