Giuli, L'Aquila riavrà un teatro tra i più belli d'Italia

"E' emozionante essere in questo teatro perché, per quanto si riesca a indovinare come tornerà bello, si percepisce già la solennità e la bellezza di un luogo che ci spinge a parlare piano, in quanto ispira silenzio e rispetto". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il quale, in occasione della Giornata mondiale del teatro, ha effettuato un sopralluogo al teatro Comunale dell'Aquila, i cui lavori verranno consegnati lunedì prossimo alla ditta incaricata. L'obiettivo è di riconsegnare la struttura alla città entro la fine del 2026.

"Questo - ha detto Giuli - è giorno perfetto per gioire insieme con la città dell'Aquila, con l'Abruzzo e direi anche con l'Italia intera perché L'Aquila, che sarà Capitale della cultura nel 2026, si sta reimpossessando dei propri spazi di cultura e di socialità e lo fa anche con uno dei teatri più belli d'Italia".

Ad accompagnare il ministro, tra gli altri, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra), Salvatore Provenzano, e rappresentanti della ditta che eseguirà gli interventi sull'immobile intitolato a Nazzareno De Angelis.



