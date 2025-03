Ciclovia turistica adriatica, 24 milioni per progetto strategico

Il Sottosegretario alla Presidenza con delega al Turismo, Daniele D'Amario, questa mattina, a Pescara in Regione, ha confermato, nel corso di una conferenza stampa, il piano di riparto dei 24 milioni di euro di finanziamento ministeriale relativo al potenziamento ed alla valorizzazione della Ciclovia turistica Adriatica.

Dopo l'approvazione in Giunta, c'è stata la sottoscrizione delle convenzioni con le amministrazioni coinvolte che sono la Provincia di Chieti ed i Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, Silvi, Torino di Sangro, Casalbordino, San Salvo, Pineto, Roseto e Martinsicuro oltre alla Regione Marche. Ora non resta che avviare le procedure per far iniziare i lavori che dovranno essere necessariamente conclusi entro il 30 giugno 2026, salvo eventuali proroghe.

"Si tratta di un finanziamento importante sia a livello di valorizzazione turistica che in termini di miglioramento della viabilità interna dei Comuni- ha ricordato il sottosegretario D'Amario - l'intervento, nel suo complesso, consentirà, infatti, di completare alcuni tratti della Ciclovia a partire dal ponte sul Tronto, al confine tra Marche e Abruzzo. In origine, - ha spiegato il Sottosegretario - queste risorse facevano parte dei fondi PNRR. Poi c'è stata una revoca del finanziamento.

Tuttavia, - ha concluso - grazie ad un grande lavoro di raccordo con le altre regioni adriatiche ed il ministero siamo riusciti a recuperarli come fondi ministeriali".

Questo, infine, il piano di riparto dei fondi assegnati: Regione Marche (ponte sul Tronto) 1 milione 750mila euro, Martinsicuro 1 milione 90mila 695 euro, Roseto degli Abruzzi 1 milione 642mila 184 euro, Pineto 79mila 803 euro, Silvi 221mila 906 euro, Francavilla al Mare 3milioni 381mila 107 euro, Ortona 6 milioni 498mila 363 euro, Torino Di Sangro 3milioni 963mila 217 euro, Casalbordino 853mila 302 euro, Provincia di Chieti (Vasto) 3 milioni 957mila 404 euro, San Salvo 569 mila 768 euro.





