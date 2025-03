Aumento tasse Abruzzo: Lega, emendiamo proposta della Giunta

"Come Lega stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri dipartimenti regionali e nazionali per abbassare l'aliquota Irpef riguardante i redditi tra i 28 mila e i 50 mila euro e, quindi, alleggerire il carico fiscale per tanti lavoratori e famiglie". A riunione appena terminata della Commissione Bilancio nel Consiglio regionale d'Abruzzo, presieduta dal capogruppo della Lega, Vincenzo D'Incecco, lo stesso D'Incecco e l'altro consigliere della Lega, Carla Mannetti, hanno diffuso una nota che sottolinea la volontà del più piccolo partito della coalizione di centrodestra di cambiare la proposta della Giunta sull'aumento dell'addizionale Irpef per coprire il buco della sanità relativo al 2024. I lavori, chiusi in serata, sono stati aggiornati al 31 marzo e nella discussione di oggi pomeriggio hanno evidenziato uno scontro politico con il centrodestra, ma anche in seno al centrodestra guidato da Marco Marsilio (FdI).

Non è un caso che a comunicare pubblicamente sia Mannetti la quale, la settimana scorsa, durante un summit di maggioranza, è stata oggetto di un'aggressione verbale da parte del governatore che l'ha accusata - poi scusandosi il giorno dopo - di essersi dichiarata contraria all'aumento delle tasse in un'intervista tv. Nella nota, la Lega invia un chiaro messaggio a Marsilio, anche sul tema del lavoro dei manager delle Asl che il presidente difende e che il Carroccio abruzzese mette sotto esame per la gestione delle risorse.

"Parallelamente, già nel corso della riunione del direttivo regionale di sabato scorso, ci siamo prefissati come secondo step l'elaborazione di un piano industriale a lungo termine, volto a migliorare la qualità dei servizi sanitari, garantire una gestione efficiente delle risorse pubbliche e assicurare che vengano spese bene. In sede di Consiglio regionale presenteremo un emendamento che finalizza l'extra gettito esclusivamente alla sanità, come da noi proposto in questi giorni. Continuiamo a lavorare con determinazione per tutelare i cittadini e costruire un sistema che coniughi efficienza, sviluppo e responsabilità nella gestione delle risorse" concludono D'Incecco e Mannetti.





