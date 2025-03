Soccorso Alpino, 423 missioni in montagna Abruzzo nel 2024

Sono 423 missioni di soccorso condotte nelle montagne abruzzesi dal Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo che ha presentato il bilancio delle attività svolte nel 2024, che confermano l'importante richiesta di intervento in ambiente montano e impervio.

Il 76% degli interventi ha riguardato situazioni in terreno impervio, seguite dalle operazioni di ricerca (17,5%) e dagli incidenti stradali (4%). Tra le cause più frequenti, le cadute e scivolate rappresentano il 30,4%, seguite dall'incapacità individuale (19,3%) e dalla perdita di orientamento (20,3%).

L'attività del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo si è svolta con il massimo impegno dei 1.145 operatori impiegati nel corso dell'anno. Gli interventi hanno richiesto 9.346 ore/uomo, con il supporto dell'elisoccorso: nel 46,3% dei casi è intervenuto l'elisoccorso 118, nel 3,4% i Vigili del Fuoco e nell'1,1% altri enti.

L'81,4% dei soccorsi ha riguardato uomini, il 18,6% donne: la fascia di età più colpita è quella tra i 50-60 anni (21,5%), seguita da 20-30 anni (16,7%) e 40-50 anni (15%). Il 93% dei soccorsi ha riguardato cittadini italiani, con una minima percentuale di interventi su stranieri. Il 54,3% delle persone soccorse sono risultate illese, il 30,2% ferite lievemente, il 4,7% ferite gravemente.



