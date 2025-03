Rock'n'Roll e solidarietà al Marrucino con ArtEnsembe

Un tuffo negli anni '50 con The Fuzzy Dice Rock'n Roll Band e un "Inno alla vita" firmato ArtEnsemble.

Una serata all'insegna del rock 'n' roll e della solidarietà.

Venerdì 28 marzo alle 20.30, il Teatro Marrucino di Chieti ospiterà il concerto della The Fuzzy Dice Rock'n Roll Band, pronta a far rivivere l'epoca d'oro degli anni '50.

L'appuntamento vedrà anche la partecipazione del Coro dell'Università d'Annunzio InCanto, presieduto dalla professoressa Elisabetta Dimauro.

L'intero ricavato della serata sarà destinato alla Fondazione Arc per sostenere la ricerca oncologica. Dai classici di Elvis Presley ai ritmi travolgenti di Chuck Berry, il concerto promette di ricreare l'atmosfera unica del rockabilly, regalando al pubblico una serata di musica e speranza.

Il Coro Ud'A InCanto, invece, proporrà un repertorio attuale, portando avanti la sua missione di valorizzare l'immagine dell'Università d'Annunzio in Italia e all'estero, anche attraverso iniziative benefiche come questa.

"Diffondiamo cultura, ma soprattutto la cultura della vita - sottolinea il maestro Giuliano Mazzoccante, presidente di ArtEnsemble - Con questo appuntamento vogliamo accendere i riflettori sulla speranza che la ricerca rappresenta oggi.

Invitiamo chiunque voglia dare il proprio sostegno a partecipare a questo evento musicale. La ricerca oncologica continua a ottenere risultati straordinari, ma ha bisogno di essere supportata, così come l'impegno e la dedizione di ricercatori e medici che ogni giorno si traducono in progressi concreti": I biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com, nei circuiti autorizzati e al botteghino del Teatro Marrucino. Per informazioni, è possibile contattare l'Airc Comitato Abruzzo e Molise (via Regina Elena 126, Pescara - Tel. 085/35125 - com.abruzzo.molise@airc.it).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA