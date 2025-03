Provincia L'Aquila: lavori Sp 40 "di Bominaco"

La Provincia dell'Aquila approva il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria della strada provinciale 40 "di Bominaco". Gli interventi riguarderanno il ripristino dei piani viabili ammalorati in tratti alterni, con il conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. L'importo complessivo previsto per l'intervento è di 330.000 euro e i lavori saranno aggiudicati nel corso dell'anno, con finanziamento derivante dal fondo complementare per il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nell'ambito della Strategia nazionale delle aree interne (Snai).

Soddisfatto il consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, delegato alla Viabilità, Vincenzo Calvisi: "La Sp 40 è un'arteria di fondamentale importanza per il collegamento tra diversi comuni e per la sicurezza dei nostri cittadini. Grazie a un grande lavoro stiamo garantendo non solo il miglioramento delle condizioni viarie, ma anche una maggiore sicurezza per chi quotidianamente percorre questa strada. La manutenzione straordinaria programmata per un importo complessivo di 330.000 euro, risponde a una esigenza del territorio ed è condivisa con l'amministrazione di Caporciano - ha aggiunto Calvisi - a testimonianza dell'azione concreta dell'amministrazione guidata dal presidente, Angelo Caruso".

"L'intervento - ha aggiunto il consigliere provinciale della Lega Gabriella Sette, presidente della commissione Viabilità - è certamente una testimonianza forte dell'impegno costante della Provincia dell'Aquila nel garantire infrastrutture stradali sicure e funzionali, a conferma dell'impegno concreto per le aree interne montane".



