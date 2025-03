Morto sindaco di Anversa degli Abruzzi, cordoglio della politica

E' morto nella notte il sindaco di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), Gianni Di Cesare, 71 anni. Costretto a casa dalla malattia da circa due anni, lo scorso dicembre si era sospeso per permettere al vicesindaco, Vincenzo Pace, di provvedere all'ordinaria amministrazione del paese, suggestivo borgo di circa 300 abitanti che comprende nel suo territorio la riserva naturale Gole del Sagittario. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo politico.

"Ricordo con emozione il giorno in cui andai in visita istituzionale ad Anversa degli Abruzzi e fui ricevuto da lui, nonostante fosse già provato fortemente dalla malattia. Di lui ho apprezzato la gentilezza e l'umanità, nonché il rispetto istituzionale di volermi incontrare nonostante le difficoltà fisiche" scrive il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Gianni è stato un esempio di passione, dedizione. Da lui ho imparato cosa significhi fare il sindaco con il cuore" sottolinea la vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Marianna Scoccia. "Ho avuto modo di conoscerlo nel mio ruolo di presidente dell'Associazione Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise - dichiara il consigliere regionale Antonio Di Marco - È sempre stato presente alle nostre iniziative per dare voce alla sua comunità e rappresentarne storia e bellezza, con impegno e devozione davvero forti".

"Amministratore di valore, attaccato alla sua terra, conosciuto per il suo spirito laborioso manifestato sempre, nonostante la malattia. In questo momento di grande tristezza, mi stringo al dolore della famiglia" è il commento del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, presidente di Anci Abruzzo.

"Il suo impegno quotidiano, la dedizione silenziosa e costante verso il bene comune, sono stati esempio di autentico servizio pubblico" dichiara il senatore Guido Quintino Liris.





