Morto Gianni Di Cesare, sindaco di Anversa degli Abruzzi

Da due anni lottava contro la Sla fino a quando questa notte il suo cuore ha cessato di battere. E' morto all'età di 71 anni Gianni Di Cesare, sindaco di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila). A dicembre scorso si era sospeso per permettere al vicesindaco, Vincenzo Pace, di provvedere all'ordinaria amministrazione.

Eletto per la terza volta nel 2020, è stato un punto di riferimento per la comunità della Valle del Sagittario. Il Comune sarà guidato ora dal vicesindaco fino alle nuove elezioni, che si terranno nel prossimo anno.

"Una vita spesa per il paese. Aveva una visione ampia e sul territorio era capace di aggregare e mediare le varie posizioni.

Lo abbiamo accompagnato in questi anni e oggi per noi è un giorni triste" commenta il consigliere comunale di maggioranza Mario Giannantonio.

Di Cesare lascia la moglie Luciana e i figli Gianluca e Alessia. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Marcello dove domani, alle 16.30, si terranno i funerali.





