Living Gran Sasso: 3,24 milioni per rilancio dell'Appennino

Valorizzare il Gran Sasso attraverso un turismo sostenibile che integri economia, cultura, società e ambiente, contrastando lo spopolamento grazie a strumenti digitali avanzati. E' questo l'obiettivo del progetto Living Gran Sasso, che procede con il supporto del Commissario al sisma 2016, Guido Castelli. Grazie alla sinergia istituzionale, il progetto ha ottenuto una proroga e un'integrazione dei fondi tramite Next Appennino, per un totale di 3,24 milioni di euro attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis).

L'iniziativa coinvolge 22 Comuni delle province di Teramo, L'Aquila e Pescara, suddivisi in cinque aree territoriali, con Crognaleto capofila. Oggi a Roma, negli uffici della Presidenza del Consiglio, si è svolto un incontro di aggiornamento con la partecipazione di Castelli, del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, parlamentari e amministratori locali.

"Il gioco di squadra istituzionale è stato la chiave per raggiungere questo risultato - ha dichiarato Castelli - Sono convinto che la bellezza dei nostri territori e il loro patrimonio storico, artistico e culturale siano strumenti fondamentali per la crescita e per contrastare lo spopolamento".

Il progetto punta a una rinascita strutturale e duratura delle comunità appenniniche, seguendo quello che Castelli ha definito "metodo sinodale": un approccio basato sulla condivisione e la visione comune.

Tra le opere già realizzate: mobilità sostenibile: flotta di e-bike a Montereale; riqualificazione urbana: rifacimento di piazze, aree verdi e arredo urbano in vari Comuni; rifunzionalizzazione del 'Rifugio delle guide' a Pietracamela, terrazza panoramica a Castel Castagna, Museo del Fungo a Rocca Santa Maria (provincia di Teramo).

Investimenti anche nel sistema di fruizione virtuale del patrimonio culturale, 166 pannelli informativi intelligenti, 44 produzioni audiovisive e un nuovo Destination Management System per oltre 90 operatori del settore.



