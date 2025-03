Giochi internazionali di Matematica, alunni di Vasto in finale

Grandi risultati per l'Istituto Comprensivo 1 di Vasto ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi, giunti alla 32ª edizione. Alcuni studenti della scuola si sono qualificati in posizione utile per partecipare alla finale nazionale che si terrà il 10 maggio 2025 all'Università Bocconi di Milano.

La semifinale si è svolta a Lanciano, sabato 16 marzo, e ha coinvolto i ragazzi in una competizione basata su logica, intuizione e fantasia. Una prova che ha richiesto non solo competenze matematiche, ma anche creatività e spirito critico.

Per la categoria C1, i finalisti sono: Aurora Mondin (1D), Marika Trofino (2F), Aldo Di Gennaro (2B), Samuele Falco (1E), Giuseppe Ciffolilli (2H), Francesco Tartaglia (1I), Nicola Scafetta (1F). Nella categoria C2 si qualificano invece: Luigi Di Foglio (3C), Lorenzo Di Pierro (3B), Andrea Scafetta (3B).

"Questo straordinario risultato - commenta la dirigente Eurasia Fonzo - rappresenta un segno tangibile del valore educativo della nostra scuola, che punta alla valorizzazione delle eccellenze". Grande soddisfazione viene espressa anche dalle docenti referenti del progetto, Annalisa Emanuele e Mariapina Del Zoppo: "È stato emozionante vedere come abbiano affrontato le difficoltà con determinazione e passione".



