Ambasciatore tedesco, su dazi importante posizione comune in Ue

"Non abbiamo interesse a una guerra economica e commerciale con gli Stati Uniti. È importante evitare questi dazi, ma dall'altro lato è importante avere una posizione chiara e comune dell'Europa nelle trattative con gli Usa. È chiaro che l'Europa non ha interesse a una guerra economica con gli Stati Uniti e per questo motivo penso che le trattative siano molto importanti". Queste le parole dell'Ambasciatore di Germania in Italia, Hans-Dieter Lucas, questa mattina a Pescara in occasione di un evento organizzato dalla Fondazione Pescarabruzzo.



