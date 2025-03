Ambasciatore tedesco a Pescara, l'Abruzzo regione attraente

"Penso che l'Abruzzo offra grandi possibilità nei rapporti della Germania nell'ambito dell'industria, ma anche del turismo e per questo motivo partecipo a questo evento per approfondire e rafforzare i legami tra l'Abruzzo e la Germania. I tedeschi sono molto interessati a fare le vacanze qui in italia e penso che l'Abruzzo ha il vantaggio di avere un paesaggio fantastico, la cultura, la cucina e penso che l'Abruzzo sia una regione molto attraente anche per i turisti tedeschi". Così l'Ambasciatore di Germania in Italia, S.E. Hans Dieter Lucas, questa mattina a Pescara in occasione di un evento organizzato dalla Fondazione Pescarabruzzo, parlando dei rapporti non solo turistici tra la Germania e l'Abruzzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA