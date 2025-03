Terra Viva, Risso 'le guerre commerciali non servono a nulla'

"La seconda transizione è quella economica. Trump sembra stia rivalutando alcune decisioni. Il problema è che, se lui applica i dazi come ha pensato, noi pagheremo 2 miliardi di euro". Lo ha detto a Termoli (Campobasso) Claudio Risso, presidente nazionale di "Terra Viva", associazione liberi produttori agricoli affiliata alla Fai Cisl, nel suo intervento al secondo congresso "Terra Viva Abruzzo-Molise" che ha visto le votazioni interne e la conferma di Raffaele De Simone presidente dell'associazione in Molise.

Risso sottolinea la necessità di un patto tra tutti gli attori per una nuova visione dell'agricoltura italiana ed europea improntata sullo spirito della Costituzione italiana.

"Le guerre commerciali non servono a nulla - prosegue Risso - Lo diceva un suo predecessore, Ronald Regan, almeno lo ascoltasse. Cosa succede: in un primo tempo l'economia americana avrà un vantaggio. Poi le imprese si sentono protette quindi si chiudono, non hanno più lo stimolo a migliorare la qualità a un prezzo stabile. Quindi non si potranno più garantire le eccellenze agroalimentari di prima a un prezzo stabile.

L'americano non troverà più il parmigiano reggiano che diventerà un bene di lusso sulle tavole dei magnati e così anche gli altri prodotti. E allora su questo si deve trarre una lezione".

Risso ha parlato anche dei giovani in agricoltura: "La loro presenza, solo il 13% del totale, ha subito un calo significativo del 23% tra 2012 e 2022. E sono sempre più importanti le misure a loro dedicate, come il Fondo per il primo insediamento in agricoltura di 15 milioni di euro a partire dal 2024, adottato dal Governo anche su nostra proposta. Terra Viva promuoverà e organizzerà al meglio questo dialogo anche con attività come il progetto 'Coltiva il Gusto', per far conoscere i nostri produttori associati, molti dei quali saranno presenti al Congresso Nazionale del 3 giugno a Bologna". Tra i presenti a Termoli oggi il segretario generale della Fai-Cisl nazionale, Onofrio Rota, Franco Pescara della segreteria Abruzzo Molise e Maria Pallotta, interregionale Cisl Abruzzo Molise.



