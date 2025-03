Registi affermati ed emergenti, a Roccaraso per 'AmiCorti Iff'

Il connubio tra registi affermati ed emergenti è la peculiarità della settima edizione di AmiCorti International Film Festival che si terrà a Roccaraso (L'Aquila) dal 23 al 28 giugno 2025 in location come il Cinema Roma e l'auditorium di Roccaraso. Sono stati annunciati ufficialmente i film selezionati per l'edizione 2025 di una rassegna che costituisce ormai un punto di riferimento per il cinema indipendente e d'autore. L'obiettivo del festival - dedicato al pluripremiato regista Ken Loach - è continuare la missione nel promuovere opere cinematografiche che affrontano tematiche sociali, culturali ed emozionali.

AmiCorti Iff 2025 si distingue per una programmazione che abbraccia la diversità di voci e generi cinematografici: sono 6 le categorie in gara, cortometraggi, lungometraggi, animazione, videomusic, documentazioni, tematiche sociali (con collegamento all'Agenda 2030).

Tra le novità anche la masterclass dedicata al conflitto in Ucraina con la proiezione di 'Freedom on fire', realizzato dal regista nominato all'Oscar Evgeny Afineevsky. Saranno assegnati premi alla carriera a Steven Soderbergh, Evgeny Afineevsky, Paolo Virzì e Gianni Amelio.

Tra i film in lizza per la Fragola d'oro spiccano opere di respiro internazionale tra cui 'The Yellow Cloak' (Uk) e 'In the future justice is no longer blind' (Usa), che esplorano rispettivamente il lato psicologico della paura e una giustizia distopica. Il tema della rinascita domina 'Chrysalis' (Italia) e 'Better Tomorrow' (India), mentre 'Ice Breath' (Romania) e 'Marianna' (Italia) affrontano questioni ambientali. 'Flat Spot' (Uds) e 'The Ghost Wolves' (Italia) intrecciano musica e sport, mentre 'Dianne Bartlow' (Usa) e 'Who's Gonna Take the Weight?' (Usa) riflettono su identità e discriminazione. "La settima edizione di AmiCorti rappresenta un nuovo traguardo per il nostro festival - ha dichiarato la fondatrice e direttrice artistica del festival Ntrita Rossi -. Quest'anno, più che mai, ci impegniamo a dare voce ai talenti emergenti e ai registi che utilizzano il cinema come strumento di riflessione e cambiamento sociale". Elenco completo dei film su www.amicorti.org.



