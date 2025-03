Rapporto europeo brevetti, Abruzzo seconda al Sud per domande

In Abruzzo, nel 2024, le domande di brevetto sono in calo dell'11,9% rispetto al 2023. Le istanze, lo scorso anno, sono state complessivamente 59, dato che rappresenta l'1,2% del totale italiano. Lo indica il nuovo rapporto dell'Ufficio Europeo dei brevetti (Epo), anticipato da Sole24Ore. L'Abruzzo, nel distretto Sud, si posiziona al secondo posto per numero di domande, subito dopo la Campania (76) e prima di Puglia, Calabria, Basilicata e Molise. In Italia le domande di brevetto sono rallentate fino a scendere del 4,5% sotto la soglia raggiunta nel 2023. A livello regionale, in testa c'è la Lombardia, con 1.468 istanze; chiude la graduatoria il Molise (1).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA