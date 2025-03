Marsilio, aumento tasse in Abruzzo per guerre e inflazione

"E' un quadro economico difficile, che riguarda tutte le regioni, in quanto le finanze pubbliche sono state erose dall'effetto cumulato della pandemia e poi delle guerre, in Ucraina e in Medio Oriente, con un'inflazione che fino a 20 anni fa era sotto il 2%, con aumenti impercettibili e gestibili con la gestione ordinaria, mentre negli ultimi quattro anni il solo effetto inflazione ha eroso il 18% delle disponibilità e alcuni settori, tra cui la sanità, sono molto più colpiti". Così il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di FdI, nella conferenza stampa seguita all'approvazione da parte dell'esecutivo dell'aumento della addizionale Irpef con il nuovo metodo a scaglioni legato al reddito, per coprire il buco della sanità per l'anno 203.

"Solo la bolletta energetica ha inciso per 20 milioni sulla nostra sanità - ha spiegato ancora -. C'è stato l'aumento di spesa a causa dei farmaci che non possiamo non acquistare. Tutte le regioni hanno sforato la spesa farmaceutica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA