Litiga e investe il fratello con l'auto, arrestato per omicidio

Muore dopo essere stato investito dal fratello con l'auto al termine di un violento litigio. E' accaduto in tarda mattinata, Via Peltuinum, all'Aquila dove, stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, un 55enne, dopo aver inseguito il fratello con una mazza, lo avrebbe investito volontariamente con l'auto per poi tentare la fuga. A bloccarlo sono stati i carabinieri, allertati da alcuni testimoni. Il 55enne è stato quindi arrestato, con l'accusa di omicidio volontario, in flagranza di reato. Mentre per il fratello 60enne non c'è stato nulla da fare.

L'incidente, sempre secondo i primi accertamenti, sarebbe conseguenza di uno speronamento fra due auto, una Panda gialla e una Volkswagen bianca. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Antica Arischia. La polizia locale ha chiuso il tratto di strada. Sul posto anche il 118 che ha condotto la vittima al pronto soccorso del vicino ospedale San Salvatore. Inizialmente all'uomo è stato assegnato un codice rosso ma il decesso è avvenuto poco dopo. Le condizioni dell'uomo erano disperate sin da subito. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono portate avanti dai carabinieri con il supporto della stessa polizia locale. Il pm ha disposto l'autopsia.

