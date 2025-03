Cybersecurity: Marsilio, l'Abruzzo risponde con la formazione

"La formazione è uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità della pubblica amministrazione di prevenire e affrontare le minacce informatiche. Dopo gli attacchi subiti, a cui abbiamo saputo reagire con prontezza, come riconosciuto anche dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che ringrazio per la collaborazione, è emersa con forza la necessità di diffondere conoscenze e competenze specifiche. Questo evento nasce per rispondere a quell'esigenza, offrendo agli operatori pubblici un'occasione concreta di aggiornamento e consapevolezza per difendere sistemi che presentano sempre grandi fragilità". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo all'evento formativo organizzato dalla Regione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in collaborazione con il Formez, nella Sala Ipogea del Consiglio regionale all'Aquila.

La giornata è stata concepita per offrire ad amministratori, dirigenti, funzionari pubblici, responsabili IT e operatori della pubblica amministrazione, in particolare del settore sanitario, strumenti operativi per affrontare le principali minacce informatiche, comprenderne le implicazioni pratiche e adottare strategie efficaci di prevenzione e protezione, nel rispetto del quadro normativo vigente. Attraverso un'articolata combinazione di interventi istituzionali, casi studio e momenti di confronto, l'incontro ha rappresentato un'importante occasione di crescita e aggiornamento. L'intento era rafforzare consapevolezza e competenze degli attori pubblici, promuovendo un approccio proattivo alla cybersecurity e alla tutela dei dati sensibili, e favorendo la diffusione di modelli organizzativi avanzati e best practice in materia di sicurezza digitale.

Sono intervenuti: Nunzia Ciardi, vicedirettore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Nicoletta Verì, assessore regionale alle Politiche della Salute; Emanuela Grimaldi, direttore del Dipartimento Sanità; Riccardo Urbani, esperto tecnico del presidente in materia di Digitalizzazione, innovazione tecnologica e cybersicurezza e capo della task force di recupero dell'Asl 1 L'Aquila; Gianluca Galasso, direttore del Servizio Operazioni/CSIRT Italia dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Patrizia Consolo, direttore Direzione Capacity Building per i territori Formez PA; Luciano Cococcia, dirigente Servizio Informatico Regione Abruzzo.



